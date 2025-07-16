Омлеторт с нежной начинкой — сытный ужин с пользой и без калорий

Белковый закусочный торт — это необычное и полезное блюдо для тех, кто следит за питанием. Он состоит из слоев омлета, куриной грудки и творожной прослойки, что делает его сытным и низкокалорийным. Такой торт можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике и подойдет для перекуса или легкого ужина.
Ингредиенты:
- яйца — 8 шт. (376 г);
- салатные листья — 35 г;
- куриная грудка — 150 г;
- мягкий творог — 100 г.
Приготовление:
- Приготовьте 8 тонких омлетов (по 1 яйцу на каждый), дайте им остыть.
- Куриную грудку отварите и мелко нарежьте.
- На тарелку выложите первый омлет, сверху — салатный лист и курицу.
- Смажьте творогом, затем повторите слои: омлет, салат, курица, творог.
- Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты.
- Уберите торт в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).
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