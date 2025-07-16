Омлеторт с нежной начинкой — сытный ужин с пользой и без калорий

Омлеторт с нежной начинкой — сытный ужин с пользой и без калорий

Белковый закусочный торт — это необычное и полезное блюдо для тех, кто следит за питанием. Он состоит из слоев омлета, куриной грудки и творожной прослойки, что делает его сытным и низкокалорийным. Такой торт можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике и подойдет для перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

яйца — 8 шт. (376 г);

салатные листья — 35 г;

куриная грудка — 150 г;

мягкий творог — 100 г.

Приготовление:

Приготовьте 8 тонких омлетов (по 1 яйцу на каждый), дайте им остыть. Куриную грудку отварите и мелко нарежьте. На тарелку выложите первый омлет, сверху — салатный лист и курицу. Смажьте творогом, затем повторите слои: омлет, салат, курица, творог. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Уберите торт в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.