Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 18:21

Омлеторт с нежной начинкой — сытный ужин с пользой и без калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белковый закусочный торт — это необычное и полезное блюдо для тех, кто следит за питанием. Он состоит из слоев омлета, куриной грудки и творожной прослойки, что делает его сытным и низкокалорийным. Такой торт можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике и подойдет для перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • яйца — 8 шт. (376 г);
  • салатные листья — 35 г;
  • куриная грудка — 150 г;
  • мягкий творог — 100 г.

Приготовление:

  1. Приготовьте 8 тонких омлетов (по 1 яйцу на каждый), дайте им остыть.
  2. Куриную грудку отварите и мелко нарежьте.
  3. На тарелку выложите первый омлет, сверху — салатный лист и курицу.
  4. Смажьте творогом, затем повторите слои: омлет, салат, курица, творог.
  5. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты.
  6. Уберите торт в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
яйца
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игрушка лабубу довела до самоубийства жительницу Китая
Маньяк работал с мясом, а дед насиловал внучку: дикие ЧП за день
Аналитики пересмотрели прогноз по средней ключевой ставке в России
Хакеры заблокировали работу алкомаркетов «Винлаб»
В России могут ввести бесплатное образование для заваливших ГИА
Французский ужастик с Куриленко, юбилейная «Пила»: новинки кино 17–23 июля
Призывной пункт: в Госдуме ответили, почему в ВСУ будут служить люди 60+
Путин рассказал об отношениях с МОК
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Оценена вероятность передачи американских крылатых ракет JASSM Украине
У ВСУ под Сумами закончились люди — их заменяют роботами. Чем ответят ВС РФ
Путин дал совет молодым российским семьям
«Нет большего счастья»: Путин рассказал, в чем заключается смысл жизни
«Пока Умеров собирает чемоданы»: в Раде ужаснулись мобилизацией в Одессе
На трассе М-12 «Восток» запустили новый участок
Малый бизнес в большом рынке: как обеспечить топливную стабильность
Забудь, что ты русский: на Западе «атакуют» пловцов и гимнастов из России
В Госдуме поддержали идею налога на вредные продукты
Звезда турецких сериалов умер в возрасте 53 лет
В Европе предсказали скорое окружение Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.