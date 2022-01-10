В Оренбургской области впервые выявлен «омикрон»-штамм COVID-19

В Оренбургской области впервые был зарегистрирован случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Заболевшей оказалась женщина, на прошлой неделе вернувшаяся из Египта, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. Сообщается, что клинических проявлений заболевания у пациентки нет, она прошла полный курс вакцинации.

Пациентка вернулась из Египта. С 4 января 2022 года она и её семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников, — сказали в ведомстве.

Отделение Минздрава подчеркнуло, что отсутствие симптомов заболевания объясняется проведённой вакцинацией, и призвало жителей региона сделать прививку от коронавируса.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн высказал мнение, что когда новый штамм коронавируса «омикрон» начнёт доминировать в России, количество выявленных случаев заболевания может превысить 100 тысяч ежесуточно. Нынешнее снижение смертей и заболеваемости, по его словам, связано со штаммом «дельта», показатели опасности которого уменьшаются.

Новый штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный в Африке, ВОЗ обозначила греческой буквой «омикрон». В настоящее время он получил распространение более чем в 100 странах мира, включая Россию. По мнению специалистов, новый штамм может представлять угрозу, поскольку распространяется быстрее своих предшественников и может содержать большое количество мутаций.