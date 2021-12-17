«Омикрон»-штамм может увеличить риск повторно заболеть в пять раз

Лица, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с «омикрон»-штаммом по сравнению с вариантом «дельта». Об этом говорится в исследовании эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона, на которое ссылается ТАСС.

Исследование приводит очередные доказательства того, насколько сильно «омикрон»-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации, — цитирует агентство сообщение учёных.

Отмечается, что если до появления нового штамма у людей, перенёсших коронавирус, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев, то при возникновении нового варианта этот показатель снизился до 19%. Более того, в данный момент не обнаружено свидетельств того, что «омикрон»-штамм представляет меньшую угрозу, чем «дельта», учитывая показатели инфицирования и госпитализации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила, что вероятность распространения в России штамма коронавируса «омикрон» очень велика. По её словам, это связано с высокой заразностью нового варианта COVID-19 и с тем, что он уже выявлен в 63 странах мира.