«Омикрон» перекинулся на переносчиков чумы

Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате значительного мутационного сдвига получил способность проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Проникновение происходит на клеточном уровне, отмечается в препринте исследования, размещённого на сайте bioRxiv.

Учёные напомнили , что коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку.

В отличие от других органических соединений, «Омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов, — заявили исследователи.

Считается, что главными переносчиками чумы являются грызуны. Так, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток после климатических изменений, которые заставили грызунов из степей Монголии и Китая мигрировать на запад.

Ранее стало известно, что «омикрон» оказался в 70 раз заразнее, чем «дельта»-штамм и первоначальный вирус SARS-CoV-2. Он быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека. В то же время, при «омикроне» инфекция в лёгких значительно ниже, чем при заражении SARS-CoV-2. Это свидетельствует о более лёгком течение болезни, говорится в исследовании гонконгских учёных.