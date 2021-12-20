«Омикрон» может победить пандемию, заявили в ВОЗ

«Омикрон» штамм COVID-19 может стать живой вакциной и победить пандемию, с таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. При этом она отметила, что ещё пока рано делать выводы, так как больных новым штаммом не так много. Об этом сообщает URA.RU.

Да, это возможно. Очень надеемся, что это будет так. Однако, сейчас рано делать выводы, так как недостаточно пациентов с «Омикроном». Необходимо подождать не менее недели, — рассказала Вуйнович.

Она также добавила, что даже если удастся победить пандемию, COVID никогда не исчезнет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше. По словам эксперта, ВОЗ обеспокоена скоростью распространения «Омикрона», так как большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что россиян, которые отказываются ставить себе прививку от коронавируса, нужно штрафовать минимум на 100 долларов. Такое наказание «ударит по их кошельку» и заставит задуматься. Он отметил, что ориентироваться на богатых людей не нужно, достаточно будет штрафа в несколько тысяч.