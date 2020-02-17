https://static.news.ru/photo/4a0c056a-5152-11ea-bafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетние россияне нарушают закон, потому что не осознают, что их действия могут привести к серьёзным правовым последствиям. Об этом в разговоре с журналистами сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Она напомнила в контексте разговора о подростковой преступности о несанкционированных митингах, которые проходили в столице летом 2019 года. По словам Ярославской, несовершеннолетние принимали участие в акциях, не осознавая собственной ответственности за совершаемые действия.

Вспомните, как подростки летом выходили на протесты. Мы потом с ними разговаривали — половина не понимает своей ответственности. Наша задача — уберечь ребят от нарушения закона, — приводит РИА Новости слова омбудсмена.

Также Ярославская подчеркнула, что общий уровень подростковой преступности в Москве стал ниже. Эксперт связала это с изменениями в Кодексе административных правонарушений, которые позволяют ряд деяний квалифицировать иначе и ограничиваться штрафами в качестве наказания за них.

Ранее NEWS.ru писал, что детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская не смогла ответить на вопрос о нападении школьника на учительницу в одном из учебных заведений города. По её словам, она не владеет информацией.