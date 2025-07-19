Окрошка на айране с колбасой: летом без нее грустно

Окрошка на айране с колбасой — не просто холодный суп, а настоящее спасение в жару. Когда за окном пекло, хочется чего‑то легкого, свежего и быстрого. И тут выручает именно окрошка на айране: мягкая, слегка солоноватая, сытная, но не тяжелая и невероятно освежающая. Колбаса, свежие овощи и зелень превращают её в полноценный обед, который утолит голод и охладит лучше всякого мороженого.
Этот рецепт хорош тем, что его можно легко подстроить под себя: добавить щепотку горчицы, заменить часть айрана минералкой, поиграть с зеленью. Главное — взять качественный айран и свежие овощи. Попробуйте приготовить и убедитесь сами — летом без неё действительно грустно.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Айран — 1 л
- Картофель — 4 шт.
- Яйцо — 3 шт.
- Вареная колбаса — 300 г
- Огурец — 3 шт.
- Редис — 6 шт.
- Зеленый лук — 30 г
- Укроп — 20 г
- Соль — по вкусу
Как приготовить окрошку на айране
Подготовка
Выбирайте качественную варёную колбасу — например, докторскую или ветчину. Картофель лучше взять молодой и плотный, чтобы он не рассыпался при нарезке.
Шаг 1. Картофель
Картофель вымойте, сварите в мундире до готовности (около 20 минут), остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 2. Яйца
Яйца сварите вкрутую (9–10 минут), остудите, очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 3. Колбаса
Нарежьте колбасу мелко — аккуратные кубики придадут супу красивый вид и приятную текстуру. Если хотите снизить калорийность — замените колбасу отварной говядиной.
Шаг 4. Овощи
Огурцы и редис вымойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Если кожура огурцов жесткая — снимите ее.
Шаг 5. Зелень
Мелко нарубите укроп и зелёный лук. Можно растереть их с щепоткой соли в ступке — аромат получится ярче.
Шаг 6. Сборка
Смешайте в большой миске картофель, яйца, колбасу, огурцы, редис и зелень. Оставьте на 5–10 минут настояться.
Шаг 7. Заливка
Влейте айран и перемешайте. Если любите более жидкую консистенцию, добавьте немного холодной газированной минералки. Посолите по вкусу — айран уже слегка соленый, поэтому соль вводите постепенно.
Шаг 8. Охлаждение
Поставьте окрошку в холодильник минимум на 30 минут, лучше — на час. Подавайте охлажденной, с ломтиком ржаного хлеба.
Почему стоит попробовать именно этот рецепт
Окрошка на айране получается мягче и нежнее, чем на квасе, а готовится всего за час. Она насыщает, не утяжеляет и идеально подходит для жарких дней. Попробуйте — и это блюдо точно займёт почётное место в вашем летнем меню.
Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.