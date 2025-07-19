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19 июля 2025 в 10:09

Окрошка на айране с колбасой: летом без нее грустно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Окрошка на айране с колбасой — не просто холодный суп, а настоящее спасение в жару. Когда за окном пекло, хочется чего‑то легкого, свежего и быстрого. И тут выручает именно окрошка на айране: мягкая, слегка солоноватая, сытная, но не тяжелая и невероятно освежающая. Колбаса, свежие овощи и зелень превращают её в полноценный обед, который утолит голод и охладит лучше всякого мороженого.

Этот рецепт хорош тем, что его можно легко подстроить под себя: добавить щепотку горчицы, заменить часть айрана минералкой, поиграть с зеленью. Главное — взять качественный айран и свежие овощи. Попробуйте приготовить и убедитесь сами — летом без неё действительно грустно.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Айран — 1 л
  • Картофель — 4 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Вареная колбаса — 300 г
  • Огурец — 3 шт.
  • Редис — 6 шт.
  • Зеленый лук — 30 г
  • Укроп — 20 г
  • Соль — по вкусу

Как приготовить окрошку на айране

Подготовка

Выбирайте качественную варёную колбасу — например, докторскую или ветчину. Картофель лучше взять молодой и плотный, чтобы он не рассыпался при нарезке.

Шаг 1. Картофель

Картофель вымойте, сварите в мундире до готовности (около 20 минут), остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. Яйца

Яйца сварите вкрутую (9–10 минут), остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Колбаса

Нарежьте колбасу мелко — аккуратные кубики придадут супу красивый вид и приятную текстуру. Если хотите снизить калорийность — замените колбасу отварной говядиной.

Шаг 4. Овощи

Огурцы и редис вымойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Если кожура огурцов жесткая — снимите ее.

Шаг 5. Зелень

Мелко нарубите укроп и зелёный лук. Можно растереть их с щепоткой соли в ступке — аромат получится ярче.

Шаг 6. Сборка

Смешайте в большой миске картофель, яйца, колбасу, огурцы, редис и зелень. Оставьте на 5–10 минут настояться.

Шаг 7. Заливка

Влейте айран и перемешайте. Если любите более жидкую консистенцию, добавьте немного холодной газированной минералки. Посолите по вкусу — айран уже слегка соленый, поэтому соль вводите постепенно.

Шаг 8. Охлаждение

Поставьте окрошку в холодильник минимум на 30 минут, лучше — на час. Подавайте охлажденной, с ломтиком ржаного хлеба.

Почему стоит попробовать именно этот рецепт

Окрошка на айране получается мягче и нежнее, чем на квасе, а готовится всего за час. Она насыщает, не утяжеляет и идеально подходит для жарких дней. Попробуйте — и это блюдо точно займёт почётное место в вашем летнем меню.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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