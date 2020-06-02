Около 9 тысяч россиян выздоровели от COVID-19 за сутки

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Медики за последние 24 часа выявили в Москве 1842 новых случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). За время наблюдений в столице РФ зарегистрировали 187 216 пациентов, из них поправились 91 654 (+3385 за сутки), умерли 2685 (+61).

Всего в РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заболевших. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Более трети новых заболевших (3287 человек) не...