Около 9 тысяч россиян выздоровели от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России из больниц выписаны по выздоровлении от коронавирусной инфекции 8972 человека. В общей сложности количество справившихся с болезнью составляет 195,5 тысячи человек.
За 24 часа выявлено 8,5 тысячи новых случаев заражения. Таким образом, число вылечившихся превысило количество заболевших.
Количество летальных исходов за сутки возросло на 178. Общее число жертв инфекции в России — 5215 человек,
В мире, по последним данным, более 6,3 млн инфицированных COVID-19, свыше 380 тысяч погибли и более 2,7 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, в Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей. По словам специалистов, родителям стоит обратить внимание на такие симптомы у ребёнка, как боль в горле, диарея и высокая температура. Кроме того, о заражении могут свидетельствовать боли в животе и заложенность носа.
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