Около 800 студенческих общежитий отремонтируют в России

30 марта 2026 в 11:34

«Единая Россия» предложила отремонтировать около 800 студенческих общежитий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Единая Россия» предложила отремонтировать около 800 студенческих общежитий, сообщила пресс-служба политической партии. Инициативу представили на форуме организации в Ростовской области.

В партии отметили, что модернизация общежитий рассматривается как элемент системной работы по развитию образовательной инфраструктуры. В стране насчитывается около 3,3 тыс. студенческих общежитий, где проживает порядка одного миллиона человек.

Программа капитального ремонта уже реализуется: в 2022–2025 годах были обновлены 629 объектов, рассчитанных почти на 200 тыс. студентов. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Контроль за качеством работ ведется при участии «Молодой гвардии». Активисты собирают отзывы студентов и участвуют в выездных проверках совместно с представителями вузов.

В вопросе ремонта общежитий мы, по сути, в самом начале пути. Предстоит большая работа по обновлению их инфраструктуры. Но программа — это не просто обновление стен и коммуникаций, а вклад в качество образования и будущее студентов, — заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовал открытый конкурс на выполнение капремонта общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. Стоимость контракта начинается от 829,3 млн рублей.

Россия
Единая Россия
общежития
студенты
