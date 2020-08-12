Около 150 протестующих собрались в Москве у посольства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1e3dc0e0-dcbc-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 150 человек, недовольных результатами выборов президента Белоруссии, собрались у посольства республики в центре Москвы.

Участники акции стоят с плакатами, цветами и воздушными шарами. Люди выкрикивают лозунги, но иногда все вместе начинают хлопать, передаёт ТАСС.

У посольства дежурят сотрудники полиции. Оцепление не выставлено, никого из участников акции не задерживают. Также полицейские не призывают собравшихся разойтись.

Протестующие приходят к зданию дипломатического представительства уже четвёртый день подряд.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве прошла акция поддержки протестующих в Белоруссии. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.

А 10 августа сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали «отпустите».

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более двух процентов избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.