Около 1,4 тысячи нарушений самоизоляции фиксируют в Москве каждый день

https://static.news.ru/photo/e123a12c-8b6a-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве каждый день режим самоизоляции в связи с коронавирусом нарушают около 1,4 тысяч человек, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Если мы говорим про нахождение на улице без разрешённых оснований, то количество нарушений самоизоляции остаётся примерно на уровне прошлой недели — порядка 1,4 тыс. протоколов было составлено за вчерашний день сотрудниками полиции, — передаёт ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что многие люди собираются во дворах, на детских и спортивных площадках, на скамейках и в парках.

Как ранее писал NEWS.ru, риск повторной волны заболеваемости коронавирусом в РФ действительно существует, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.