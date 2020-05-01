Вирусолог подтвердил вероятность второй волны COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/f148f9e0-8b41-11ea-9d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск повторной волны заболеваемости коронавирусом в РФ действительно существует, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Учёный подтвердил важность продолжения соблюдения режима самоизоляции во время майских праздников. Чепурнов не исключил, что россияне в выходные дни ослабят бдительность, что может увеличить скорость прироста числа инфицированных, передаёт РБК.

Сегодня в Москве я посмотрел на дороги как на один из показателей самоизоляции и увидел, что они абсолютно заполнены машинами и там есть пробки, — сказал профессор.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о риске второй волны коронавируса. Он напомнил, что глава РФ Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить «прикидки» о поэтапной отмене ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.