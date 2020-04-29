Песков напомнил о риске второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/02ebf432-8a6a-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить «прикидки» о поэтапной отмене ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, к 5 мая. Это потребует от ответственных лиц взвешенных и согласованных со специалистами действий, заявил Песков в интервью RTVI.

Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения. Эта поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная — кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно, — сказал представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью начнётся вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.