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04 августа 2025 в 12:10

Огурцы умирают в зародыше — что делать, если урожай вдруг начал погибать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие дачники сталкиваются с неприятной ситуацией, когда завязи огурцов внезапно желтеют, усыхают и осыпаются, ставя под угрозу весь урожай. Причин может быть несколько, и вот как исправить ситуацию и спасти посадки даже в сложных условиях.

Первое, на что стоит обратить внимание, это правильный полив. Огурцы очень чувствительны к влаге: как недостаток, так и избыток воды вредит растениям. Оптимально поливать два раза в день теплой водой (не выше 25 °C), чтобы поддерживать баланс и не допустить увядания завязей.

Второй важный фактор — питание. Огурцам нужны магний, калий и азот. Недостаток этих элементов часто приводит к высыханию завязей и пожелтению листьев. Регулярное внесение удобрений поможет избежать дефицита.

Еще одной причиной могут стать болезни и вредители. Чтобы предотвратить заражение, растения необходимо обрабатывать биопрепаратами и средствами с содержанием меди. От корневой гнили хорошо помогают препараты «Трихоцин» и «Фундазол». Вредителей уничтожают инсектициды, а молодую рассаду можно защищать мыльной водой.

Кроме того, огурцы плохо переносят резкие перепады температуры, густую посадку и нехватку пыльцы. Опытные садоводы рекомендуют учитывать эти моменты при уходе за растениями.

Если завязи начали усыхать, не стоит паниковать. Удалите поврежденные ростки, подкормите растения удобрениями и обработайте от вредителей. Также стоит проверить кислотность почвы и при необходимости обновить грунт. Следуя этим рекомендациям, урожай огурцов можно сохранить и получить отличный результат.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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