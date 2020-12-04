Ограничения для пожилых людей ввели в 81 субъекте России из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/660dc50c-364c-11eb-8085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на организацию и проведение развлекательных мероприятий, а также ограничения для пожилых россиян ввели в 81 регионе РФ. Об этом на брифинге 4 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства рассказала, что в среднем в стране за сутки выявили 18,66 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. В разных субъектах этот показатель колеблется от 2,1 до 69,4. Озабоченность вызывает ситуация в Петербурге и Карелии, где заболеваемость COVID-19 превышает общероссийский показатель более чем в два раза.

Несмотря на такие данные, добавила Голикова, есть основания, чтобы «с осторожностью говорить» о замедлении темпов распространения вируса в РФ. Вице премьер уточнила, что, по сравнению с 1 ноября, число субъектов, где отмечается замедление распространения инфекции, выросло на 11 — до 61, передаёт ТАСС.

Сейчас в лечебных учреждениях страны занято около 76% коек для пациентов с COVID-19. Сложнее с этим обстоят дела в Петербурге, Орловской, Смоленской областях, а также в Севастополе, где свободными остаются лишь 10% мест. При этом зампред правительства подчеркнула, что в регионах обязаны даже без результата теста на коронавирус начинать амбулаторное лечение в день обращения пациента к врачу.

Ранее Голикова сообщила, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом являются достоверными. Также достоверные данные предоставляет Росстат. По её словам, российские власти никогда не скрывали информацию о смертности от COVID-19.

Накануне издание «Медиазона» заявило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов. При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус», писал NEWS.ru.