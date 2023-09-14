Офтальмолог объяснила, о чем могут свидетельствовать «глаза санпаку» Офтальмолог Барышникова: «глаза санпаку» могут быть признаком новообразований

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Так называемые «глаза санпаку», когда сверху или снизу зрачка видна полоска белка, на самом деле могут являться признаком новообразований костной системы или головного мозга, предупредила врач-офтальмолог Дарья Барышникова. В разговоре с Пятым каналом она подчеркнула, что также полосочка склеры может появиться после неправильной блефаропластики.

Если мы посмотрим те же снимки, которые мы можем найти в интернете, мы видим, что здесь либо поднят взгляд и, естественно, поднимается эта полоска, либо у нас опущено чуть-чуть лицо и мы видим сразу эту склеру. <...> Это могут быть последствия блефаропластики нижней, когда немножечко веко подтянуто неправильно, — пояснила специалист.

По словам офтальмолога, синдром может указывать на наличие патологий. Например, он может свидетельствовать об экзофтальме, который появляется на фоне проблем с щитовидной железой. Кроме того, «глаза санпаку» могут быть признаком миопии, то есть близорукости. Барышникова уточнила, что глаз сильнее вытягивается при плохом зрении. Это является просто физиологической особенностью, отметила специалист.

«Санпаку» в переводе с японского обозначает «три белых». В азиатских странах принято считать такую особенность «проклятым взглядом» — человека, у которого видно полоску белка сверху или снизу зрачка, согласно поверьям, ожидает тяжелая или даже трагичная судьба.

Офтальмолог Елена Полунина ранее рассказала, что в России до 60% пользователей электронных устройств страдают так называемым компьютерным зрительным синдромом. По ее словам, этот термин появился относительно недавно и описывает совокупность симптомов, вызванных перенапряжением глаз.