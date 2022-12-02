Офтальмолог назвала причины резкого снижения зрения Офтальмолог Мельникова: резко снизиться зрение может из-за невритов зрительного нерва

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Причиной резкого снижения зрения может стать кровоизлияние в стекловидное тело или окклюзия сосудов сетчатки, а также невриты зрительного нерва, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Лилия Мельникова. Она отметила, что в таком случае человек может самостоятельно заметить проблему и вовремя записаться на прием к специалисту, тогда как некоторые заболевания могут влиять на качество зрения постепенно. Одним из таких заболеваний врач назвала глаукому, которая постепенно приводит к слепоте.

Есть состояния, когда зрение снижается медленно и безболезненно. Особенно опасной в этом плане является глаукома — инвалидизирующее заболевание зрения, когда гибель нервных клеток сетчатки и зрительного нерва приводит к слабовидению и слепоте за счет сужения полей зрения, вплоть до «трубочного», — сообщила Мельникова.

Офтальмолог также рассказала, что снижение зрения из-за мигреней, изменения артериального давления и окклюзии сонных артерий может носить временный характер. Врач предупредила, что при снижении или искажении зрения важно посетить специалиста, чтобы объективно определить остроту и внутриглазное давление, а также расширить зрачок и изучить глаз не предмет дефектов на периферии сетчатки.

Офтальмолог Жанна Дебольская ранее рассказала, что глаукома связана с повышением внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва, а катаракта — это помутнение хрусталика. По ее словам, в группе риска — люди с сахарным диабетом и гипертонией. Эксперт уточнила, что катаракта — это возрастное, дегенеративное изменение, при котором нарушается питание хрусталика, однако это заболевание излечимо, в отличие от глаукомы.