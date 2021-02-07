Официанты рассказали о самом «бесящем» поведении клиентов

https://static.news.ru/photo/0b0a15d8-695b-11eb-ba54-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Официанты рассказали, какое поведение клиентов их бесит больше всего. Своими наблюдениями они поделились в социальных сетях.

Так, некоторым из них не нравится, когда ребёнок начинает громко плакать, но его родители предпочитают ничего не делать в это время. Как правило, взрослые не стремятся успокоить своё чадо, а громкие крики малыша раздражают официантов. При этом многие из них отметили, что в данной ситуации их выводит из себя именно поведение родителей, а не сам ребёнок.

Также официанты просят клиентов не щёлкать пальцами, чтобы подозвать к себе сотрудника для дачи заказа. Девушки же пишут, что им не нравится, когда к ним начинают приставать, тем более во время работы.

Для приставучих посетителей-мужчин в аду уготовлен отдельный котёл, — отметила одна из официанток.

Кроме того, сотрудники ресторанов просят клиентов не приходить за «считаные минуты» до закрытия заведения и при заказе отрываться от телефонов.

Не нужно вести себя так, словно вы у себя дома. Если вы просите о чём-то (сделать музыку тише, приглушить свет), то делайте это вежливо, — написал другой пользователь.

Помимо этого, официанты просят гостей заведения не пытаться им помочь с посудой, так как это может привести к её разбиванию. Они отметили, что ценят готовность помочь, однако делать этого всё-таки не стоит.

Меня немного раздражают жалобы на якобы слишком долгое приготовление блюда. Эй, чувак, если ты не можешь подождать даже десять минут, то зачем ты вообще пришел в ресторан? — подытожил ещё один юзер. Его слова приводит «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что канадская стюардесса Хелена Хендбаскет рассказала известному блогеру Даррону Кардосу, как она поступает с грубыми клиентами. Женщина делает это весьма изощрённо — регистрирует их места в самолёте поближе к уборной. Те, кто летит на дальних рейсах, потом вынуждены жалеть.