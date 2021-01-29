Стюардесса назвала способ отомстить грубым пассажирам

https://static.news.ru/photo/0b17ebec-6323-11eb-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Канадская стюардесса Хелена Хендбаскет рассказала известному блогеру Даррону Кардосу, как она поступает с грубыми клиентами.

Женщина делает это весьма изощрённо — регистрирует их места в самолете поближе к уборной. Те, кто летит на дальних рейсах, потом вынуждены жалеть, передаёт MK.RU.

В TikTok Кардос спросил представителей и других профессий насчёт вредных клиентов. Например, один сотрудник отеля позвонил ночью клиентам и повесил трубку после того, как они заставили его принести в номер тяжёлые вещи, а затем оставили без чаевых.

Другая девушка, работающая администратором в гостинице, отметила, что также звонила грубым постояльцам в номер по ночам. Кроме того, она селила таких людей в номера, расположенные над паркингом.

Ранее одна из экс-бортпроводниц вспомнила, что Алексей Панин во время полётов на самолёте часто мешал пассажирам и угрожал безопасности. Об этом она сообщила в онлайн-проекте «Рассказ уволенного». Также женщина рассказала, что ей пришлось поработать с Лолитой Милявской. По словам бывшей бортпроводницы, певица — довольно специфическая личность. Однако она оставила после себя наилучшие впечатления. Ранее женщина любила выпить в дороге, веселилась, но в целом производила впечатление приятного человека, писал NEWS.ru.