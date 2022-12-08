Офицер ЛНР сообщил о росте случаев психозов среди солдат ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: в рядах ВСУ участились случаи психозов и токсических поражений печени

Фото: МО Украины

В рядах ВСУ растет число случаев психозов, рассказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Кроме того, отметил он со ссылкой на данные разведки, украинские военные все чаще стали обращаться к врачам с токсическими поражениями почек и печени. По словам Марочко, медики уже начали бить тревогу.

Украинские военные медики, находящиеся в зоне конфликта, начали бить тревогу и просить помощи у волонтеров. Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им все больше стали поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек, — заметил офицер.

Также Марочко уточнил, что у украинской стороны уже не хватает медицинских специалистов, чтобы работать с такого рода пациентами. Помимо прочего, у ВСУ нет возможности отправлять больных солдат в специализированные учреждения.

Ранее офицер Народной милиции рассказывал, что украинские военные, лишенные лечения, стали чаще погибать от пневмонии и других хронических заболеваний. По его словам, появились также первые случаи обморожения, из-за которых украинские солдаты лишаются фаланг пальцев.

До этого Марочко сообщал, что среди старшего офицерского состава ВСУ, которые дислоцируются в районе Артемовска, наблюдаются панические настроения из-за отсутствия директивы эвакуироваться из города.