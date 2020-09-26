Односельчане объяснили «пропажу» выигравшей выборы уборщицы

https://static.news.ru/photo/babb584a-ffff-11ea-9fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Удгодская/ok.ru

Житель Повалихинского поселения Костромской области Виктор объяснил, где находится уборщица Марина Удгодская, случайно выигравшая выборы. По его словам, женщину попросили «никуда не высовываться», из-за чего она старается ни с кем не общаться.

Он рассказал, что разговаривал с её знакомыми, передаёт Пятый канал.

Я спрашивал насчёт Марины, они говорят, что она дома. Она просто убегала из дома — у нас деревня небольшая, за огородами сразу лес. За лесом — болото. <...> Но она никуда не уехала, она находится здесь, — поделился мужчина.

Накануне NEWS.ru писал, что местные жители несколько последних дней не видели Удгодскую. Одни сельчане говорят, что будущий чиновник «убралась из деревни», местный же тракторист предполагает, что Удгодская ушла на болото за клюквой.