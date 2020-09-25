Односельчане рассказали об «исчезновении» выигравшей выборы уборщицы

https://static.news.ru/photo/4d3ec03e-ff8e-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Марина Удгодская Фото: Марина Удгодская/ok.ru

Жители Повалихинского поселения в Костромской области несколько последних дней не видели уборщицу Марину Удгодскую, которая выиграла выборы главы населённого пункта.

Одни сельчане говорят, что будущий чиновник «убралась из деревни», местный же тракторист предполагает, что Удгодская ушла на болото за клюквой, сообщает телеканал НТВ. Отмечается, что в доме, где живет женщина, — тишина.

Нашлись и соседи, которые уверяют, что Удгодская выходила на связь. Она просила передать интересующимся, что появится уже в новой должности 1 октября.

По мнению, односельчан Удгодская является женщиной интеллигентной и хозяйственной. Кроме того, она любящая мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудница приёмной администрации Повалихинского сельского поселения удивилась выдвижению на Нобелевскую премию мира уборщицы Марины Удгодской. Она выразила уверенность, что в течение недели «всё уляжется» и все забудут о премии.