В костромском селе удивились выдвижению уборщицы на Нобелевскую премию

Сотрудница приёмной администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области удивилась выдвижению на Нобелевскую премию мира уборщицы Марины Удгодской, которая выиграла выборы на должность главы поселения.
Она выразила уверенность, что в течение недели «всё уляжется» и все забудут о премии,
Её? На Нобелевскую премию выдвинули? Я вас с интересом слушаю. <...> Обрадовали. По крайней мере хоть на выходных рассмешили, — сказала работница администрации журналистам.
Как писал NEWS.ru, журналисты проверили, насколько сложно выдвинуть кандидатов на Нобелевскую премию мира. Им удалось сделать кандидатом на премию уборщицу Марину Удгодскую. Женщина выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев. На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения. По данным ЦИК, она
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