В костромском селе удивились выдвижению уборщицы на Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/7f5b5ed0-ff4b-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудница приёмной администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области удивилась выдвижению на Нобелевскую премию мира уборщицы Марины Удгодской, которая выиграла выборы на должность главы поселения.

Она выразила уверенность, что в течение недели «всё уляжется» и все забудут о премии, передаёт «Политика Сегодня».

Её? На Нобелевскую премию выдвинули? Я вас с интересом слушаю. <...> Обрадовали. По крайней мере хоть на выходных рассмешили, — сказала работница администрации журналистам.