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В костромском селе удивились выдвижению уборщицы на Нобелевскую премию

19:11, 25 сентября 2020 1 769
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудница приёмной администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области удивилась выдвижению на Нобелевскую премию мира уборщицы Марины Удгодской, которая выиграла выборы на должность главы поселения.

Она выразила уверенность, что в течение недели «всё уляжется» и все забудут о премии, передаёт «Политика Сегодня».

Её? На Нобелевскую премию выдвинули? Я вас с интересом слушаю. <...> Обрадовали. По крайней мере хоть на выходных рассмешили, — сказала работница администрации журналистам.

Как писал NEWS.ru, журналисты проверили, насколько сложно выдвинуть кандидатов на Нобелевскую премию мира. Им удалось сделать кандидатом на премию уборщицу Марину Удгодскую. Женщина выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев. На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения. По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, тогда как её оппонент — 34,04%.

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