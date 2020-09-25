Выигравшую выборы костромскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/6db2cbc8-ff37-11ea-81a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: dgudkov/Facebook.com

Журналисты проверили, насколько сложно выдвинуть кандидатов на Нобелевскую премию мира. Им удалось сделать кандидатом на премию уборщицу Марину Удгодскую, которая выиграла выборы главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области.

Выдвижение на премию происходит на сайте Нобелевского комитета. Автором заявки могут стать главы государств, члены Международного суда в Гааге, Исполнительного комитета Международного совета Международной Лиги женщин за мир и свободу, а также члены национальных ассамблей и национальных правительств государств. Кроме того, номинировать могут университетские профессора, почётные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, а также ректоры университетов и директора университетов, директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики.

Сотрудник МК, читавший лекции и имеющий удостоверение преподавателя, заполнил анкету как профессор университета. Он оформил заявку на выдвижение Удгодской, чтобы выяснить, насколько сложным было сделать кандидатами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также политика Алексея Навального.

Марина Удгодская, молодая женщина, выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление, — написал журналист в качестве краткого описания причины выдвижения женщины.

Вручение Нобелевской премии проходит в Швеции ежегодно 10 декабря по пяти направлениям. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам премии, оглашаются только имена лауреатов. Имена тех, кто был номинирован, но не получил премию, можно узнать только спустя 50 лет после церемонии вручения.

Ранее жительница Чухломского района Костромской области Марина Удгодская выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев. На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения. По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, тогда как её оппонент — 34,04%.

Удгодская уже рассказала о своих дальнейших планах. Женщина отметила, что займётся детскими площадками и чисткой заросшей реки, писал NEWS.ru.