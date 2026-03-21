21 марта 2026 в 08:18

Однажды приготовил утку по этому рецепту и теперь не могу остановиться — секрет нежнейшего мяса без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Утка — это не просто альтернатива баранине, а главная звезда этого плова. Ее насыщенный вкус и обильный жир пропитывают рис, создавая невероятно богатый и глубокий букет.

Что понадобится

Утиные окорочка или грудка (без кожи) — 500–600 г, рис длиннозерный (например, басмати) — 300 г, морковь — 1–2 шт. (200 г), лук репчатый — 2 шт. (200 г), чеснок — 1 головка, масло растительное — 2–3 ст. л., зира (кумин) — 1 ч. л., барбарис сушеный — 1 ст. л., куркума — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, лавровый лист — 1–2 шт., вода кипящая — 450–500 мл.

Как готовлю

Утиное мясо нарезаю на крупные куски. В чаше мультиварки разогреваю растительное масло в режиме «Жарка» или «Выпечка» и обжариваю утку со всех сторон до румяной корочки, примерно 10–15 минут.

Затем мясо вынимаю. В оставшемся жире пассерую нарезанный полукольцами лук до прозрачности, добавляю морковь, нарезанную тонкой соломкой, и обжариваю вместе до мягкости. Рис тщательно промываю в нескольких водах до прозрачности.

Возвращаю мясо утки в чашу к овощам, сверху ровным слоем выкладываю промытый рис. Добавляю все специи: зиру, барбарис, куркуму, перец и соль. Аккуратно, чтобы не перемешивать слои, вливаю кипящую воду — она должна покрывать рис примерно на 1,5 см.

В центр вдавливаю целую, но слегка придавленную ножом головку чеснока и добавляю лавровый лист.

Закрываю крышку и включаю режим «Плов» или «Рис/Крупы» на 40–50 минут. После сигнала даю плову настояться в режиме «Подогрев» еще 15–20 минут, не открывая крышку. Затем аккуратно вилкой перемешиваю рис с мясом и овощами, раскладываю по тарелкам и подаю.

Дмитрий Демичев
