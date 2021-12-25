Одна деталь заставила японца назвать Россию раем

Российские цены на сотовую связь и Интернет оказались неожиданным и приятным сюрпризом для жителя Японии. Также он отметил возможность почти мгновенной смены тарифного плана, что невозможно в его стране. Впечатлениями японец поделился на интернет-портале Yahoo News Japan.

Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверти от средней стоимости связи в Европе, — написал он.

Также он обратил внимание на высокое качество услуг российских интернет-провайдеров. В частности, отметил возможность практически мгновенно сменить тарифный план. По словам японца, на его родине подобное невозможно.

Ещё одна положительная особенность России — всеобщая доступность Wi-Fi. Им можно пользоваться в кафе, торговых центрах, даже в транспорте. В связи с этим необходимость в мобильном Интернете практически пропадает.

Не менее легко, как оказалось, можно подключить Wi-Fi и дома. При этом у россиян имеется широкий выбор провайдеров. В этой связи японец назвал Россию «Wi-Fi-раем».

Ранее космический турист из Японии Юсаку Маэдзава высоко оценил техническое состояние российского корабля «Союз». Он заявил, что испытывает огромное доверие к кораблю, учитывая его великую историю и огромное количество реальных достижений.