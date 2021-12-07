Космический турист из Японии оценил надёжность корабля «Союз»

Космический турист из Японии Юсаку Маэдзава, который 8 декабря отправится на МКС, высоко оценил техническое состояние российского корабля «Союз». Он на предполётной пресс-конференции заявил, что испытывает огромное доверие к кораблю, учитывая его великую историю и огромное количество реальных достижений, пишет РИА Новости.

Мы летим на «Союзе», и я испытываю огромное доверие, учитывая великую историю этого корабля, огромное количество реальных достижений и высокую оценку технического состояния, — сказал японец.

Он также высоко оценил качество предполётной подготовки. По его словам, сам факт, что их подготовили к полёту за 100 дней, — это уже «большое достижение, заслуживающее уважения».

Японские космические туристы миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся на МКС 8 декабря. Запуск корабля «Союз МС-20» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» пройдёт с космодрома Байконур. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток. Оба полёта на МКС оплатил Маэдзано. Это первый случай, когда в космос летят сразу два туриста.

Во время полёта они будут питаться стандартным российским рационом питания. Как рассказали в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, они отобрали блюда, которые могут понравиться японским гостям — суп «крестьянский», рассольник, борщ и харчо.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев предположил, что космические туристы должны были заплатить за два кресла в российском корабле «Союз МС-20» примерно $80 млн. По словам эксперта, детали контракта держатся в тайне, поэтому точную сумму назвать затруднительно.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведённую по индивидуальным меркам. Он один из самых состоятельных граждан Японии, его капитал оценивается в $3 млрд.