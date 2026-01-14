Атака США на Венесуэлу
Одна большая миска вместо ужина: салат «Мексиканский» с ветчиной, фасолью и чипсами начос. Взрыв вкуса и позитива

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — настоящий праздник жизни в миске! Он сочетает в себе все, что нужно для веселого и сытного семейного ужина: пикантную ветчину, сытную фасоль, сочные овощи и, конечно, ту самую кульминацию — хрустящие чипсы начос. Каждая ложка этого блюда дарит взрывной микс текстур и вкусов: солоноватое мясо, нежная фасоль, свежие овощи и знаменитая острота мексиканских соусов. Это не просто еда, а кулинарное приключение, которое точно соберет всех за одним столом.

Для салата потребуется: 300 г ветчины или варено-копченой колбасы, 1 банка консервированной красной фасоли (400 г), 1 сладкий перец, 1 свежий огурец, 2 помидора, 1 красная луковица, 150 г твердого сыра, пакет чипсов начос (около 100 г). Для заправки смешайте 150 г сметаны или натурального йогурта с 2 ст. л. томатного соуса чили, солью и черным перцем по вкусу. Ветчину, сыр и все овощи нарежьте средними кубиками, лук — полукольцами. Фасоль откиньте на дуршлаг. В большую глубокую миску выложите все твердые ингредиенты, кроме чипсов. Полейте приготовленным соусом и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте чипсы начос, слегка поломав их руками, и быстро перемешайте, чтобы они равномерно распределились, но не успели размокнуть. Сразу подавайте к столу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

