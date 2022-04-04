Одиннадцать ударов по Кавказу: что грозит объекту ЮНЕСКО от Сочи до Адыгеи

Российское отделение международной экологической организации Greenpeace создало 3D-карту объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», на которой разместил 11 угроз, способных нанести вред природе Кавказских гор. NEWS.ru поговорил с одним из создателей наглядного пособия Михаилом Крейндлиным, который руководит в Greenpeace направлением по защите особо охраняемых природных территорий, и выяснил, какие опасности таят проекты строительства горнолыжных курортов, дорог и других объектов инфраструктуры.

«Никакого охранного статуса»

На карте угроз, обнародованной экологами, показаны красные линии и области, где могут пройти дороги и как они разделят Кавказский заповедник на две изолированные части, какие территории могут быть заняты горнолыжными трассами с подъёмниками и гостевыми домами и как строительство таких объектов может сказаться на состоянии заповедного массива. Как считают в Greenpeace, инвестиционные проекты именно на этой территории могут стать контрпродуктивными, а горные ландшафты «будут значительно преобразованы человеком и потеряют свою ценность ― как природоохранную, так и эстетическую».

Территория «Западный Кавказ» является объектом всемирного природного наследия, который включает Кавказский государственный заповедник, природный парк Большой Тхач, памятники природы «Хребет Буйный», «Верховье реки Цица», «Верховье рек Пшеха и Пшехашха». С ним граничит Сочинский национальный парк, который также находится под угрозой, отмечают в Greenpeace.

Плато Лагонаки Serguei Fomine/Russian Look

В каждых отмеченных на карте участках разная ситуация. Там есть как планируемые объекты, так и уже действующие. Например, горнолыжные курорты в Сочи, которые построены к Олимпиаде 2014 года. Сейчас эти объекты собираются расширять ещё сильнее, причём пока эти планы незаконные, потому что в границах заповедника запрещено возводить объекты капитального строительства, связанные со спортивной деятельностью. Незаконно с нашей точки зрения строится дорога в Сочинском национальном парке, делается это без экологической экспертизы, хотя в Минприроды РФ нам ответили, что деятельность не нарушает закона. В планах и дорога Кисловодск — Сочи. Это самый страшный проект, который может быть реализован на этой территории. Мощное освоение планируется в Сочинском заказнике (его границы не совпадают с Сочинским нацпарком. — NEWS.ru), где собираются строить горнолыжные и бальнеологические курорты, гостиницы и другие объекты, которые примыкают к двум участкам объекта всемирного наследия. В западной части [объекта всемирного наследия «Западный Кавказ»] есть территории, которые не имеют никакого охранного статуса согласно национальному законодательству. Ещё одна странная «дыра» есть в районе Фишт-Оштенского горного массива, которая появилась в 2021 году, и теперь там можно делать всё что угодно, но в Минприроды утверждают, что она была всегда. Михаил Крейндлин руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России

Собеседник NEWS.ru отметил, что экологи вносили множество предложений по защите объекта «Западный Кавказ», в частности в положение о Кавказском государственном заповеднике, но за последний год удалось добиться лишь включения в его границы западной части Фишт-Оштенского массива.

По словам Михаила Крейндлина, проблемных точек на созданной Greenpeace карте уже «очень много» и было бы очень опасно, если их станет ещё больше.

Может показаться, что эти «горячие точки» занимают небольшую часть объекта всемирного наследия, но это ключевые территории, которые наиболее важны для существования природных ландшафтов и объектов животного мира. Дороги и горнолыжные курорты разрушат места обитания редких растений и животных. Также это может привести к развитию эрозии почв, селям и оползням, а значит, будет нарушен ландшафт на гораздо большей территории, чем та, на которой будет происходить само строительство, — констатирует Крейндлин.

По его словам, в результате непродуманных действий могут пострадать и люди, включая туристов, для которых и планируется строить спорные с точки зрения экологов объекты. Представитель Greenpeace добавил, что в организации в принципе не против курортов и транспортных магистралей, но проектировать их надо с учётом сохранения природных систем, а возведение их в нынешнем виде недопустимо.

Что грозит объекту ЮНЕСКО

На основе данных Greenpeace NEWS.ru составил карту проблемных точек Западного Кавказа. Ниже публикуем пояснения к карте, составленные с помощью экологов.

Lidia Veles/NEWS.ru

Дорога к курорту «Лунная поляна». Строится в природном парке «Горная Адыгея», на территории, ранее относившейся к Кавказскому заповеднику. Работы начались ещё в 2007 году, но через год по требованию ЮНЕСКО их приостановили, а в 2018-м возобновили, тогда же началась массовая вырубка горных лесов. Сейчас трасса почти полностью готова. Как считают экологи, ей смогут пользоваться не только туристы, но и браконьеры, чьё появление в заповеднике грозит массовыми нарушениями.

Участок, исключённый из заповедника. Согласно схеме и графическому описанию границ Кавказского заповедника, восточная часть Фишт-Оштенского горного массива не относится к его территории. Но согласно текстовому описанию границ и предыдущей редакции положения, этот участок всё же включён в состав заповедника и границы объекта ЮНЕСКО. Исключение его из границ заповедника может привести к застройке территории гостиницами, горнолыжными курортами и прочей инфраструктурой.

Горный курорт «Лагонаки». Его на участке Лагонакского биосферного полигона Кавказского биосферного заповедника планирует построить АО «Красная поляна». Объект подразумевает лыжные трассы, подъёмники, гостевые дома и гостиницы. На данном участке разрешено строительство лишь гидротехнических сооружений. В ЮНЕСКО призывали не допустить создания крупномасштабной инфраструктуры на плато Лагонаки.

Ликвидированная охранная зона Кавказского заповедника. Находится в Адыгее, была создана на прилегающих к заповеднику территориях для защиты от неблагоприятных воздействий антропогенного характера и включена в границы объекта всемирного наследия. Ликвидирована в 1998 году решением властей республики и не имеет правовой защиты, что позволяет рубить там лес, охотиться и заниматься другой опасной для экосистем заповедника деятельностью.

Гора Большой Тхач Synaps-s/Wikimedia

Попытка изменения границ природного парка «Большой Тхач». По действующему положению в них входят вершины гор Большой и Малый Тхач, но власти Адыгеи представили новый, ещё не утверждённый, проект документа, где эти возвышенности исключаются из территории парка. Принятие этих поправок грозит разрушением природоохранной ценности данного места за счёт охотхозяйственной и промышленной деятельности.

Хребет Грушёвый — уникальная территория, примыкающая к границе Кавказского заповедника. Он входит в границы Сочинского национального парка. Здесь обитает множество редких видов животных и краснокнижные растения. Через хребет проходят пути миграции медведей и оленей. Как отмечают в Greenpeace, здесь планируется строительство горнолыжной инфраструктуры, гостиниц, баз отдыха и дорог, что нарушит миграционные пути и ареалы животных.

Долина Васта. На хребте Аибга строится одноимённый курорт в рамках расширения «Розы Хутор» с размещением горнолыжной инфраструктуры, гостиниц, баз отдыха и дорог. Территория зоны освоения примыкает к участку Кавказского заповедника и входит в рекреационную зону Сочинского национального парка. Строительство может негативно повлиять на природные комплексы заповедника.

Строительство дороги в Сочинском национальном парке. Работы с вырубками леса и нарушением гидрологического режима ведутся в полутора километрах от границы Кавказского заповедника. Дорога строится без положительного заключения государственной экологической экспертизы и, как любой линейный объект, фрагментирует национальный парк, что негативно сказывается на биоразнообразии, поскольку животным и растениям необходимы целостные природные территории.

Перевал Аишхо Илья Бунин/Wikimedia

Хребет Аишхо. Располагается в западной части Сочинского заказника. Там планируется строительство горнолыжной инфраструктуры, гостиниц, дорог и баз отдыха, что грозит нарушением пути миграции большого количества медведей и оленей. Вершина горы Аишхо входит в границы Кавказского биосферного заповедника.

Автодорога Кисловодск ― Сочи. Она будет проходить через Кавказский заповедник, а также прилегающие территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника. По мнению экологов, трасса «разрежет» эти территории, нарушив природный баланс.

В ЮНЕСКО ещё в 2018 году выражали обеспокоенность планами освоения объекта всемирного наследия «Западный Кавказ». Международная организация рекомендовала российским властям не разрешать строительство «в районах, непосредственно прилегающих к объекту всемирного наследия, особенно на других охраняемых природных территориях», если оно «может оказать негативное воздействие». В начале 2022 года кабмин утвердил новое положение о границах Кавказского заповедника. По мнению экологов, это не учитывает особенности данной природной зоны и подвергает весь Западный Кавказ угрозе застройки. В марте правительство опубликовало распоряжение о создании биосферного полигона, в состав которого помимо плато Лаго-Наки вошли четыре тысячи гектаров Фишт-Оштеновского горного массива. Как заявляли в Greenpeace, подготовка документа «проводилась в тайне, без обязательного для таких правовых актов общественного обсуждения проектов».

Западный Кавказ включили в список объектов природного наследия в 1999 году из-за того, что он «содержит обширные массивы нетронутых горных лесов». Это единственная большая горная область в Европе, которая не испытала на себе влияния человека.