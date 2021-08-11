Один человек погиб при взрыве газа в Краснодаре

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Краснодаре. Ещё двое пострадали. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Евгений Первышов.

Он уточнил, что пожар произошёл в ночь на 11 августа в четырёхэтажном доме по улице Орджоникидзе. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В доме проживали 53 человека, включая 10 детей. Пострадавшие направлены в ожоговый центр первой краевой клинической больницы. Остальных жильцов поселили в пункте временного размещения, который был организован в гостинице «Москва».

Жителей дома обеспечат питанием. Они будут проживать там, сколько им потребуется, — написал градоначальник.

Он также добавил, что на месте происшествия введён локальный режим ЧС. Там работают сотрудники МЧС, полиции и СКР. В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние дома, оценивается ущерб. На основе их выводов будет установлен размер полагающейся жильцам компенсации.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в гостинице Геленджика погибли два человека и ещё четыре пострадали. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.