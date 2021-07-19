Число жертв после взрыва газа в гостинице Геленджика выросло до двух
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:27, 19 июля 2021
Фото: PS.Gelendzhik/facebook.com
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Один из пятерых госпитализированных после взрыва бытового газа в гостинице Геленджика умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице, — передаёт ТАСС.
До этого сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, доставленных в больницу. Среди них 14-летняя девочка. Газ взорвался на первом этаже — в помещении магазина, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
После взрыва 14 июля на некоторых улицах Геленджика был введён режим ЧС. Причиной взрыва назвали неисправность газового оборудования.