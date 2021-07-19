Число жертв после взрыва газа в гостинице Геленджика выросло до двух

Один из пятерых госпитализированных после взрыва бытового газа в гостинице Геленджика умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Один из госпитализированных после хлопка газа в Геленджике скончался в больнице, — передаёт ТАСС.

До этого сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, доставленных в больницу. Среди них 14-летняя девочка. Газ взорвался на первом этаже — в помещении магазина, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

После взрыва 14 июля на некоторых улицах Геленджика был введён режим ЧС. Причиной взрыва назвали неисправность газового оборудования.