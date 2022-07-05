Очищение от «дворцовых паразитов»: зачем власти упраздняют Пенсионный фонд Вместо него создаётся новая структура. О том, как это будет, — в материале NEWS.ru

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Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединят в единую структуру. Соответствующий законопроект был принят сегодня Государственной думой в третьем, окончательном, чтении. Авторы инициативы утверждают: в результате реформы государство получит возможность централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно. Однако инициированные перемены уже вызвали раскол, причем не только в экспертном сообществе, но и в самом парламенте. Некоторые депутаты утверждают, что новая структура станет синекурой для отдельных чиновников.

Два в одном

Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России).

Инициативу об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в единый фонд правительство внесло в Госдуму в минувшем мае, в первом чтении нижняя палата приняла законопроект 8 июня.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Как ожидается, его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

Стоит напомнить, что вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 года. Тогда же началась последовательная работа по сближению деятельности фондов, а в конце января нынешнего года Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС.

Сегодня для получения мер поддержки по одной и той же ситуации россиянам необходимо обращаться в оба фонда. Например, в случае установления инвалидности гражданин за назначением пенсии должен идти в ПФР, а за получением средств реабилитации — в ФСС. При рождении ребенка ПФР назначает материнский капитал, а ФСС — пособие по уходу за ребенком.

При этом ПФР включает в себя свыше 2,5 тысячи клиентских служб, а в ФСС их насчитывается только 437. После объединения в единых клиентских службах будут оказывать услуги, получаемые как в ПФР, так и в ФСС.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский ранее в интервью СМИ заявлял, что идея объединить два фонда давно витала в воздухе. По его словам, речь идет об упрощении бюрократических процедур.

Оба фонда работают с одними и теми же гражданами и запрашивают информацию друг у друга через систему межведомственных запросов. Теперь это будет один фонд, процедуры ускорятся, управленческие расходы сократятся. Единый фонд будет делать и ту работу, что раньше выполнял ПФР, и ту работу, что раньше выполнял ФСС. Но делать эту работу они будут быстрее, — указывал Рязанский.

Если главная цель такого объединения — повышение качества управления социальными услугами для населения и переход на единый тариф страховых взносов, то идею можно только приветствовать, пояснил NEWS.ru политолог Константин Калачёв. Он полагает, что воспользоваться мерами социальной поддержки со следующего года станет удобнее и проще.

Будет логично, если гражданин все услуги будет получать в одном месте.

Единый тариф, о котором говорит Калачёв, — еще одна новация. Как пояснил NEWS.ru экономический аналитик Артём Ермолаев, согласно действующей модели обязательного социального страхования взносами облагаются три базы (то есть предельные годовые размеры заработной платы), на которые начисляются взносы. Со следующего года будет установлена единая база для исчисления страховых взносов.

Таким образом, единый тариф на все виды страхования составит 30% в пределах базы, что равно действующим тарифам, — объяснил собеседник.

Однако и в этой истории, как удалось выяснить NEWS.ru, не обошлось без подводных камней.

Дворцы раздора

Процесс слияния двух структур прошел на фоне бурных внешнеполитических событий в России. Между тем, на кону почти 12 триллионов рублей годового оборота, две трети из этой суммы — это страховые взносы из фонда оплаты труда, то есть по сути наши с вами платежи, указал в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Он признал, что реформа прошла под лозунгом объединения сходных функций, оптимизации расходов, внедрения новых информационных технологий и, конечно, улучшения доступности и качества услуг для граждан.

Куринный сообщил о «нескольких нюансах», сопровождающих дискуссию вокруг нового закона.

Во-первых, в законопроект аккуратно вписали запрет на сокращение персонала, а это более 130 тысяч сотрудников, и непонятно зачем объединять и тратить огромные суммы на информатизацию (более 15 млрд рублей в год), если количество чиновников не меняется. А во-вторых, в «объединяющем» законопроекте для чиновников зафиксированы особые социальные гарантии, такие как дополнительное медицинское и санитарно-курортное обслуживание, субсидии на приобретение жилья и различные выплаты, включая «иные», назначаемые самим руководством объединенного фонда. Всё это прописывается под видом сохранения уже существующих льгот. Подобные льготы действительно периодически предоставлялись, но не всем, а только руководящему составу и назначались локальными актами руководства обоих фондов, — указал депутат.

По словам Куринного, информация всплыла в Государственной думе при рассмотрении законопроекта об объединении.

Объяснение простое: мол, если раньше было пускай только у начальства и не совсем законно, то пусть теперь будет прописано напрямую в законе. Естественно, возникли вопросы: почему у группы чиновников должно быть отдельное медицинское и санаторно-курортное лечение, право на покупку жилья и дополнительные выплаты за счет средств нового фонда? И почему красивую жизнь руководства нового фонда должны оплачивать мы с вами за счет своих страховых взносов на фоне проводимой непопулярной пенсионной реформы и очередного роста взносов на обязательное социальное страхование с 1 января 2023 года? — недоумевает парламентарий.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты считают важным реформирование ПФР, однако с оговоркой: надо понять, насколько эффективным окажется новый, Социальный фонд.

Если объединить две исправительных колонии, то число жуликов, отбывающих в них срок, не уменьшится. В лучшем случае оптимизируются только начальники. То, что Пенсионный фонд выполнял функцию кадрового агентства по пристройству дорогих и малоэффективных менеджеров, а также специалистов среднего звена, нам продемонстрировала современная история. Достаточно просто свести количество коррупционных дел и «околопээфэрных» скандалов последних лет, дабы сделать трагичные выводы, — заявила NEWS.ru политолог Алина Жестовская.

По ее словам, безусловно данную структуру необходимо было ликвидировать.

Теперь важно, чтобы за бюрократическими переменами наступило и принципиальное, физическое очищение вертикали от пенсионных «дворцовых паразитов», — резюмировала Жестовская.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что реформа оказалась «половинчатой».

Если в качестве основной цели реформы ставится унификация схожих между собой функций на базе единой цифровой площадки, то все же логичнее было бы объединить сразу все внебюджетные фонды. Впрочем, вполне возможно, что слияние ФСС и ПФР — некий пилотный проект: власти будут какое-то время наблюдать за деятельностью Социального фонда России, и если он покажет свою эффективность, то может быть принято решение о присоединении к нему еще и Фонда обязательного медицинского страхования, — пояснил в беседе с NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Ранее идея ликвидировать ПФР возникала неоднократно, а сам фонд подвергался резкой критике, в том числе со стороны главы государства. Несколько лет назад на роскошные офисы фонда обратил внимание лично Владимир Путин. Президент признал, что Пенсионный фонд «слишком размахнулся со своими апартаментами».

Путин также пояснил, что существует «вариант — продать часть госсобственности, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения». Согласно приведённым им оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 млрд рублей.

О необходимости ликвидировать ПФР говорил депутат Госдумы Сергей Миронов, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов также высказывал мнение, что следует упразднить ПФР, а его функции передать федеральному казначейству. По его оценкам, современные технологии позволяют обойтись без громоздких и «не всегда прозрачных» организаций, таких как ПФР. Об аналогичном сценарии заявлял и Владимир Жириновский, отмечая, что это «огромная бюрократическая структура», упразднение которой приведет к «цифровизации, движению денег по стране».