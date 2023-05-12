«Очень тяжелая ситуация»: врач раскрыл последствия инсульта для Панфилова Терапевт Раменский рассказал, что инсульт Панфилова может привести к поражению тканей

Фото: EPA/URS FLUEELER/ТАСС

Глеб Панфилов

Терапевт Павел Раменский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что геморрагический инсульт может привести к утрате функций различных частей тела, а в некоторых случаях — к смерти. По информации ТАСС, с таким диагнозом попал в реанимацию 88-летний режиссер Глеб Панфилов.

Это очень тяжелая ситуация, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Геморрагический инсульт — это разрыв сосуда в мозгу, что приводит к кровоизлиянию и повреждению тканей. Учитывая возраст Глеба Панфилова, 88 лет, ситуация может быть особенно тяжелой. Однако современная медицина предоставляет множество методов лечения и реабилитации после инсульта, которые позволяют восстановить потерянные функции и вернуться к обычной жизни, — сказал Раменский.

Терапевт уточнил, что, по сообщениям СМИ, режиссер может говорить, а значит, есть надежда, что все будет хорошо.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. По данным СМИ, Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое, сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствует себя нормально, понимает и отвечает на вопросы.