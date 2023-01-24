«Очень хорошая мысль»: Пригожин о планах Зеленского убить его Пригожин заявил, что идея Зеленского убить его является «хорошей мыслью»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» привела в своем Telegram-канале реакцию основателя фирмы Евгения Пригожина на данные, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на бизнесмена. Сам предприниматель назвал это, как передает канал, «хорошей идеей».

Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие, — говорится в сообщении.

О деталях диалога Зеленского с Бернсом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, Зеленскому была бы выгодна ликвидация Пригожина из-за высокого уровня эффективности действий последнего. Особенно такая цель логична для украинского лидера с учетом информационной войны, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Украина и США обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер». Представитель Кремля напомнил, что Киев имеет отношение к покушениям на территории РФ.

В частности, он вспомнил об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи, в совершении которого ФСБ обвинила украинские спецслужбы.