Оценено влияние частичной мобилизации на российский туризм Вице-президент РСТ Барзыкин: радикально на туриндустрию мобилизация не повлияла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радикального влияния на туристическую индустрию мобилизация не оказала, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Lenta.ru. Он напомнил, что россияне, которые оказались в списках призывников в рамках частичной мобилизации, могут вернуть деньги за отменившиеся путешествия.

Потому что перемещение между субъектами России разрешено. Более 90% запланированных путешествий по стране либо уже состоялись, либо должны состоятся, — ответил Барзыкин на вопрос о том, почему частичная мобилизация не отразилась на туризме.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что ажиотаж на авиабилеты, возникший после объявления частичной мобилизации, оказал влияние на заранее запланированные туры за границу. Из-за этого, как указал Барзыкин, значительно поднялись цены на авиаперелеты.

Ажиотаж, который значительно поднял цены на авиабилеты, конечно, повлиял, однако это произошло в краткосрочном периоде. Сейчас цены стабилизировались, поэтому массовых отмен от заранее запланированных туров не наблюдалось, — отметил он.

Барзыкин напомнил: если спланированная поездка отменилась из-за того, что мужчина получил повестку из военкомата, потраченные на путешествие деньги можно вернуть. Он объяснил, что возврат денег происходит со стороны авиаперевозчиков.

Если путевка была через туркомпанию, то смотрят по фактически понесенным затратам. Потому что в таком случае сумму возврата определяет не туроператор. Деньги уже на той стороне, у партнеров. При данных условиях возмещают то, что возможно. Как правило, крупные компании сегодня стараются идти навстречу, — отметил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что российские крупные объединения в сфере туризма и гостеприимства обратились к властям с просьбой не мобилизовывать ключевых работников отрасли. Соответствующее письмо на имя премьера Михаила Мишустина подписано и. о. президента Российского союза туриндустрии Ильей Уманским, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым, председателем Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Еленой Трубниковой.