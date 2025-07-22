Обжаренная говядина и хрустящие овощи: готовим волшебный азиатский салат

Легкий, яркий и очень вкусный салат с обжаренной говядиной и хрустящими овощами. Азиатские нотки придают блюду пикантность и свежесть, а готовится всё буквально за 20 минут — отличный вариант для быстрого ужина или обеда.

Ингредиенты:

говядина — 300 г;

огурец — 3 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — небольшой пучок;

соевый соус — 3 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарезать тонкими полосками и быстро обжарить на раскалённой сковороде с маслом и измельчённым чесноком. Добавить соевый соус и немного соли, перемешать и снять с огня. Огурцы нарезать полукружьями, перец — соломкой, лук — тонкими полукольцами. Зелень мелко порубить. Смешать все ингредиенты в салатнике, заправить оливковым маслом. Дать настояться 5 минут и подавать.

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