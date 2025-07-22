Обжаренная говядина и хрустящие овощи: готовим волшебный азиатский салат

Легкий, яркий и очень вкусный салат с обжаренной говядиной и хрустящими овощами. Азиатские нотки придают блюду пикантность и свежесть, а готовится всё буквально за 20 минут — отличный вариант для быстрого ужина или обеда.
Ингредиенты:
- говядина — 300 г;
- огурец — 3 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень — небольшой пучок;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Говядину нарезать тонкими полосками и быстро обжарить на раскалённой сковороде с маслом и измельчённым чесноком. Добавить соевый соус и немного соли, перемешать и снять с огня.
- Огурцы нарезать полукружьями, перец — соломкой, лук — тонкими полукольцами. Зелень мелко порубить.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, заправить оливковым маслом. Дать настояться 5 минут и подавать.
Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.