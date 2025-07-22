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22 июля 2025 в 14:40

Обжаренная говядина и хрустящие овощи: готовим волшебный азиатский салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий, яркий и очень вкусный салат с обжаренной говядиной и хрустящими овощами. Азиатские нотки придают блюду пикантность и свежесть, а готовится всё буквально за 20 минут — отличный вариант для быстрого ужина или обеда.

Ингредиенты:

  • говядина — 300 г;
  • огурец — 3 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень — небольшой пучок;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Говядину нарезать тонкими полосками и быстро обжарить на раскалённой сковороде с маслом и измельчённым чесноком. Добавить соевый соус и немного соли, перемешать и снять с огня.
  2. Огурцы нарезать полукружьями, перец — соломкой, лук — тонкими полукольцами. Зелень мелко порубить.
  3. Смешать все ингредиенты в салатнике, заправить оливковым маслом. Дать настояться 5 минут и подавать.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
говядина
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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