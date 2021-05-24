«Обыкновенное хулиганство»: начинается рассмотрение апелляции Мифтахова

Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор аспиранту МГУ им. Ломоносова Азату Мифтахову и двум другим фигурантам — Елене Горбань и Андрею Ейкину. В январе 2021 года суд признал их виновными в нападении на офис «Единой России» тремя годами ранее. Горбань и Ейкин получили условные сроки, а Мифтахов — реальные шесть лет колонии. NEWS.ru вспоминает подробности уголовного дела, а также рассказывает, почему осуждённые не согласны с приговором.

Силовики задержали Азата Мифтахова в феврале 2019 года. Изначально его подозревали в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С зимы 2019-го Мифтахов находится в СИЗО.

По этому же делу проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Ещё два фигуранта, Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов, покинули Россию. Некоторые подсудимые, в том числе Мифтахов, утверждали, что для получения признательных показаний силовики пытали их.

В декабре 2020 года гособвинение запросило для Мифтахова шесть лет колонии общего режима, а для Горбань и Ейкина — приговорить к условному наказанию: к четырём и двум годам лишения свободы с испытательными сроками в пять лет и три года соответственно. В итоге Головинский суд признал всех подсудимых виновными и приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима, Горбань к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Ейкина — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Мифтахов отказался признать вину. Горбань признала вину частично, указав, что действительно разбила окно в офисе «Единой России» в московском районе Ховрино. Однако она не согласилась с тем, что действовала по мотивам политической ненависти, а также не хотела доставить дискомфорт жителям дома, в котором располагался офис партии. Ейкин признал свою вину полностью, подтвердив, что 30 января 2018 года поздно вечером находился на улице Онежской и снимал происходящее на камеру. Никто из фигурантов в своих показаниях не говорил об участии Мифтахова в этой акции. В показании каждого из них говорится лишь о том, что в поджоге участвовали четверо молодых людей и две девушки. Ейкин давал показания о том, что на встречах присутствовали люди с никами «Сибериан кэт» и «Гротендик». Человека по имени Азат Мифтахов он никогда раньше не знал. Стоит упомянуть, что в 2018 году Мифтахов уже был осуждён применение насилия по отношению к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК). Тогда его приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей, который он оплатил. Его адвокат Светлана Сидоркина ранее поясняла, что именно из-за уже имеющейся судимости Азат, в отличие от других фигурантов, находится в СИЗО.

Елена Горбань и Андрей Ейкин Пресс-служба Головинского суда Москвы

Как следует из приговора (есть в распоряжении NEWS.ru), события, ставшие основой уголовного дела, произошли 30 января 2018 года. Примерно в 23:50 Мифтахов, Горбань, Ейкин, «лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» (речь идёт об Алексее Кобаидзе) и «иные неустановленные лица» прибыли на Онежскую улицу на Северо-Западе Москвы. Непосредственные активные действия совершили Горбань и Кобаидзе: девушка разбила окно молотком, после чего молодой человек бросил внутрь дымовую шашку. Ейкин стоял поодаль и снимал происходящее на камеру. Что делали остальные трое человек, из приговора не очень ясно. Указывается, что они должны были стоять вдоль периметра дома и предупредить остальных в случае опасности.

В приговоре также приводятся показания засекреченного свидетеля под псевдонимом «Андрей Петров». Он приписал Мифтахову руководящую роль в этой акции. По его словам, именно он руководил и направлял действия остальных. Свидетель, согласно его показаниям, во время нападения на офис ЕР находился неподалёку и наблюдал за действиями компании молодых людей, так как они показались ему подозрительными. Примечательно, что осенью 2020 года во время одного из судебных заседаний выяснилось, что этот засекреченный свидетель умер, произошло это в январе того же года. В связи с этим его не смогли допросить в суде и судья лишь зачитал его показания, данные на предварительном следствии.

Второй засекреченный свидетель под псевдонимом Караульный дал показания на Мифтахова, сказав, что знаком с ним, несколько раз пересекался на протестных акциях. Он охарактеризовал его как сторонника насильственных действий в отношении действующей власти, а также сказал, что тот использовал в мессенджерах никнейм Гротендик.

Адвокаты ранее утверждали, что обвинение в основном строится на показаниях засекреченных свидетелей. Именно из их показаний следователи вывели связь между пользователем под ником Гротендик и Азатом Мифтаховым. Так он в глазах следствия стал организатором акции и главным обвиняемым.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина рассказала NEWS.ru, что в своей апелляционной жалобе указывает на то, что нельзя строить обвинение исключительно на показаниях засекреченных свидетелях. Также она сомневается в собранных материалах оперативно-разыскных мероприятий.

Фактически по месту жительства Азата был обыск, а оформлено как осмотр места происшествия и при этом всё изъято и приобщено к материалам дела, в том числе предметы, не имеющие никакого отношения к уголовному делу, по которому он обвиняется. Непонятно, если это был обыск, то было ли решение суда, были ли понятые, — говорит она.

Также адвокат упомянула, что в СМИ почему-то акцентируют внимание на том, что Азат якобы изготавливал бомбу, в то время как он осуждён по совершенно другой статье — за хулиганство.

Адвокат Елены Горбань Никита Таранищенко в разговоре с NEWS.ru сообщил, что он и его доверительница в первую очередь не согласны с квалификацией обвинения. Он говорит, что девушка в суде пояснила, что придерживается умеренных взглядов, а офис политической партии был выбран только потому, что это нежилое помещение, которое понесёт меньше всего вреда. Представители ЕР даже не заявили гражданский иск, потому что ущерб минимальный, напоминает он. Также адвокат говорит, что в жалобе оспаривается общественно опасный способ совершения преступления. Он настаивает, что это было «самое обыкновенное хулиганство», предусмотренное административным кодексом.

Кроме того, защита Горбань пожаловалась и на процессуальные нарушения. Подсудимая неоднократно просила о том, чтобы допустить в процесс наравне с адвокатом общественного защитника. Суд отказывал ей в этом, говоря, что защита у неё уже есть.

Адвокат также подчеркнул, что в ходе судебного разбирательства Горбань не единожды говорила о том, что Мифтахова в день нападения на офис ЕР с ними не было.

Адвокат Таранищенко предполагает, что заседание 25 мая будет отложено: у его подзащитной проблемы со здоровьем, а 24-го она сдала ПЦР-тест.