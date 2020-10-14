Свидетель умер, забудьте: новый поворот в деле Азата Мифтахова

На заседании Головинского районного суда Москвы по делу учёного-математика и анархиста Азата Мифтахова 13 октября стало известно, что один из засекреченных свидетелей обвинения умер. Именно он указал на аспиранта МГУ как на участника нападения на офис «Единой России» на севере столицы в 2018 году и запомнил его «по выразительным бровям». Обвинение строится в основном на показаниях этого человека. Подробности — в материале NEWS.ru.

Анонимность сильнее смерти

На очередном заседании по уголовному делу, возбуждённому против Азата Мифтахова, стало известно о смерти одного из засекреченных свидетелей по имени Андрей Петров. Судья зачитал свидетельство о смерти, причиной которой якобы стала травма сердца, заявила адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина. Произошло это ещё в январе 2020 года.

Допросить Петрова, естественно, не удалось. Его показания во время предварительного следствия огласил судья. Помимо него в деле есть и ещё один «секретный» свидетель, известный как Караульный. Он смог дать показания на вчерашнем заседании. Ранее этот анонимный персонаж рассказывал, что знает Мифтахова как участника движения «Народная самооборона», неоднократно видел его на протестных акциях и в курсе его анархистских взглядов.

Светлана Сидоркина сообщила NEWS.ru, что после того, как на заседании 13 октября поступила информация о смерти засекреченного свидетеля, сторона защиты ходатайствовала об оглашении его анкетных данных. Логика адвокатов была такой: если свидетеля уже нет в живых, значит, и опасаться ему нечего. Однако суд отказал в этом, объяснив своё решение тем, что у Петрова могут быть близкие и родственники, которым якобы также может грозить опасность. Сидоркина заявила, что будет ходатайствовать об оглашении протокола очной ставки с участием Петрова.

Это значимые доказательства. Они подтверждают позицию Азата о том, что он там не был (у офиса «Единой России» в ночь на 31 января 2018 года. — NEWS.ru). На очной ставке он сказал, что узнал Азата. И именно там он обозначил, что опознал его по выразительным бровям. Мы были в следственном кабинете маленьком, у этого Петрова, у которого было закрыто лицо. У него была возможность рассматривать Азата — они были друг от друга на расстоянии в один метр. И он, разглядывая лицо, сказал, что опознал его по бровям. Я так понимаю, что больше ничего он не мог придумать в этой ситуации. Светлана Сидоркина адвокат адвокат

Также Сидоркина описала допрос второго секретного свидетеля по фамилии Караульный. Она назвала его «очень интересным» и добавила, что защита всегда теряется в догадках, каким образом будет допрошен засекреченный свидетель. Обычно такие люди засекречиваются, когда есть реальная опасность жизни и здоровью их самих и их близких, например, получение записок с угрозами. Как правило, свидетель, опасаясь мести, сам просит засекретить свои данные, однако нередки случаи, когда следователи злоупотребляют этой возможностью и обезличивают свидетелей по собственной инициативе, рассказал юрист Сергей Малюкин порталу Pravo.ru.

На этот раз свидетель находился в здании другого суда — Второго Западного окружного — и давал показания по видеосвязи, голос его изменили.

Достаточно разговорчивый молодой человек. Долго рассуждал об общих понятиях анархизма, как он это понимает, как к этому относится. Объяснял, как стал участником «Народной самообороны». Утверждал, что не участвовал в активных действиях. Говорил, что движение как бы разделялось на две части — радикальную и интеллектуальную. Что радикальная часть более агрессивна, и поэтому он якобы с ними не общался, только с интеллектуальной, — поясняет Сидоркина.

По её словам, он не мог назвать никого из других участников «Народной самообороны», кроме Станислава Речкалова и Азата Мифтахова, и то он Речкалова называл не Станиславом, а Славой.

При этом он позиционировал, что около двух лет находился в «Народной самообороне», общался в чате, посещал пикеты и митинги многочисленные, но никого не знает, кроме Мифтахова и Речкалова, — утверждает адвокат.

Сидоркина считает, что Караульный неслучайно появился в этом уголовном деле: он нужен следствию для того, чтобы придумать политическую мотивацию действий всех участников уголовного дела и объяснить присутствие в нём Азата Мифтахова.

Петров = Мурмалёв?

Сидоркина подчёркивает, что показания Караульного на предварительном следствии и в суде отличаются. Ранее он утверждал, что знает всех фигурантов дела, в суде же смог вспомнить только Мифтахова и Речкалова. При этом он прямо заявил, что во время предварительного расследования имена ему подсказывала следователь: она ему показывала фото, он якобы опознавал людей, следователь говорила их фамилии. По этой причине они занесены в протокол.

«Медиазона» обратила внимание на странное совпадение смертей свидетелей в разных уголовных делах — в деле о поджоге офиса «Единой России» и в деле «Артподготовки». Оба — и Андрей Петров, и Дмитрий Мурмалёв — умерли в январе 2020 года от травмы сердца. По словам адвоката одного из обвиняемых по делу «Артподготовки» Анастасии Саморуковой, на заседании было озвучено, что Мурмалёв погиб от удара «ножом в сердце». Она также допустила мысль, что Петров и Мурмалёв — это один и тот же человек.

Судебное следствие продолжится 30 октября 2020 года. Свои доказательства начнёт представлять сторона защиты.

Азат Мифтахов Александр Авилов/АГН «Москва»

Как писал NEWS.ru, Азата Мифтахова обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года. Изначально его подозревали в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК).

Кроме Мифтахова по делу проходят в качестве обвиняемых Елена Горбань и Андрей Ейкин, которые находятся под подпиской о невыезде. Учёный-математик с февраля 2019 года, всё время следствия и суда, содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить его на волю, даже несмотря на более 1700 поручительств. Ещё два фигуранта — Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов, опасаясь репрессий, уехали из России. Мифтахов и Горбань вину не признают.

Согласно обвинительному заключению, Горбань, Мифтахов, Ейкин и Кобаидзе прибыли 30 января 2018 года к офису «Единой России». «Действуя по мотивам политической ненависти», Горбань якобы разбила окно партийного штаба, а Кобаидзе бросил туда «пиротехнический факел», после чего в помещении образовалось задымление. Ейкин вёл съёмку происходящего, впоследствии видеозапись появилась в Интернете.

Азат Мифтахов неоднократно подчёркивал, что после задержания его похитили и пытали силовики, однако СК несколько раз отказывался заводить дело на тех, кто применил насилие к молодому учёному. Кроме того, он сообщал, что в СИЗО к нему приходили силовики и угрожали вторым уголовным делом после отказа «неформально» общаться с ними. Родственники аспиранта в Нижнекамске также заявляли об угрозах от полицейских.

Во время заключения Азат Мифтахов успел написать научную статью.