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29 июля 2026 в 16:00

Обычная морковь превращается в хит стола: заливаю кипящим маринадом и ставлю под груз — через 2 часа закуска готова. Корейская отдыхает

Фото: D-NEWS.ru
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Хрустящая, чесночная, с пикантной кислинкой — эта маринованная морковь готовится моментально, а настаивается под гнетом, впитывая все ароматы. Достаточно натереть корнеплод, залить горячим маринадом и подождать два часа — закуска с ярким вкусом и упругой текстурой готова.

Что нужно: морковь — 1 кг, вода — 500 мл, уксус 9% — 90 мл, сахар — 80 г, растительное масло — 80 мл, соль — 20 г, чеснок — 3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., гвоздика — 2 шт., специи для корейской моркови — 2 ч. л.

Готовлю так

Сначала натираю морковь на крупной терке или на специальной для моркови по-корейски, посыпаю специями и слегка перетираю руками, чтобы пряности лучше раскрылись. Пока морковь отдыхает, готовлю маринад: в воде растворяю соль и сахар, добавляю масло, лавровый лист, гвоздику и пропущенный через пресс чеснок. Довожу до кипения, пару минут кипячу, вливаю уксус и сразу снимаю с огня. Горячим маринадом заливаю морковь, накрываю тарелкой подходящего диаметра и сверху ставлю груз весом 1,5–2 кг. Оставляю при комнатной температуре на 2 часа — и все, хрустящая, ароматная закуска готова. Подаю сразу или перекладываю в банку и убираю в холодильник, где она отлично хранится несколько дней.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Аромат чеснока и пряностей раскрылся за два часа под гнетом, магазинная морковь не сравнится. Рекомендую подавать к шашлыку или держать в холодильнике как универсальную закуску на неделю.

Проверено редакцией
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