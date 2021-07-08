Сын основателя Petropavlovsk объявлен в международный розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитник Иван Мельников прокомментировал NEWS.ru возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко. По его мнению, этого человека вряд ли можно отнести к числу коррупционеров.

Конечно, это не радует, что в его отношении возбуждено второе уголовное дело, и соответственно, другой вопрос — насколько там действительно есть фактура, но в этом плане органы следствия должны разбираться,...