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Сын основателя Petropavlovsk объявлен в международный розыск

14:12, 08 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Мaсловского — сына основателя золотодобывающей компании Petropavlоvsk Павла Мaсловского — по уголовному делу о хищении. Он объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Масловского Алексея Павловича заочно, — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

При этом Павлу Масловскому предъявлено обвинение в растрате около 100 млн рублей. Тверской суд Москвы продлил ему срок заключения под стражей до 23 августа.

Ранее стало известно о задержании основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. В московском офисе «дочки» Petropavlovsk «Покровском руднике» прошли обыски.

В пресс-службе Petropavlovsk тогда сообщили, что обыски, вероятно, «касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний».

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