Обвиняемый во взятке губернатор Белозерцев назвал себя патриотом

https://static.news.ru/photo/6a0e027e-8bb1-11eb-a1be-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Обвиняемый в получении взяток губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает себя патриотом. Он также напомнил, что во время работы к нему не было никаких претензий.

Как рассказал Белозерцев членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. Кроме того, по его словам, он намеревался вернуть подаренные другим фигурантом уголовного дела элитные часы, но не успел.

Белозерцев сказал, что действительно хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость, но не успел из-за пандемии, — сообщила «Интерфаксу» член столичной ОНК Марина Литвинович.

Ранее сообщалось, что при обыске по месту жительства чиновника правоохранители обнаружили запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Позднее стало известно, что Белозерцев мог получить взятку не только в виде денег, но и в виде наручных часов Breguet за 5,75 млн рублей и автомобиля Mercedes-Benz. Губернатор свою вину отказался признавать