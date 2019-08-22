https://static.news.ru/photo/9f3c3034-c4c9-11e9-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Вадим Осипов Фото: Валерий Мельников.РИА Новости

Курсант петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов через адвоката обжаловал решение Московского окружного военного суда о направлении на принудительное лечение. Направить его на лечение было решено после результатов экспертизы, признавшей Осипова невменяемым. Жалоба подана в Верховный суд и будет рассмотрена 29 августа. Об этом News.ru сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

Мы считаем, что суд необоснованно отправил его на экспертизу, которая признала его невменяемым. У нас уже имелось заключение, что он здоров. Кроме того, он неоднократно обследовался при поступлении, был признан годным, — сказал он.

Также Черкасов считает, что суд намеренно выбрал именно такую меру, так как даже минимальное наказание по статьям Осипова (содействие терроризму и подготовка к теракту группой лиц по предварительному сговору) было бы суровым.

Общество могло воспринять такой приговор неоднозначно. Поэтому суд и отправил его на лечение, ведь таким образом он лишается возможности назначить суровое наказание, — утверждает Черкасов.

Адвокат добавил, что молодой человек сам изъявил желание обжаловать приговор, несмотря на то, что впоследствии ему может грозить реальное заключение.

Он считает себя здоровым, хочет реабилитироваться. Ведь такой диагноз может испортить всю жизнь, — рассуждает он.

Ранее News.ru писал о том, что суд отправил на лечение поджёгшего церковь подростка.