Обвиняемому в убийстве девушки Герою России добавили статью о хулиганстве

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, РИА «Новости»

Ирек Магасумов

Обвиняемый в убийстве девушки в Луганске заместитель командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Ирек Магасумова также ответит по статье о хулиганстве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. По данным издания, расследование уголовного дела военного со статусом Героя России завершено.

Магасумову не только не смягчили статью, как просила защита, но и обвинили в отъеме автомобиля у младшего по званию. Адвокаты жаловались, что суд оповестил их о возможности ознакомиться с материалами дела 30 декабря, перед новогодними праздниками, трасса М-4 загружена, а в перспективе у них назначены заседания по другим делам.

Защитники пообещали следователю прибыть в Луганск 17–18 января и изучить 16 томов уголовного дела за две-три недели, рассказал адвокат Алексей Сандалов. Но, вероятно, встреча пройдет раньше и в Москве. Обвинитель заблаговременно обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в столице, в котором попросил ограничить защитников Магасумова в сроках ознакомления с материалами дела.

Убийство было совершено в Луганске 11 августа 2023 года, спустя девять дней после вручения подполковнику медали «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля. 18-летняя погибшая отмечала с военным и его товарищами получение награды в луганском кафе «Панорама». ЧП произошло в момент, когда офицер дал девушке пострелять из служебного оружия по бутылкам на земле.

В ноябре Следственный комитет назначил 12 экспертиз по делу офицера. Согласно версии защиты, выстрел случайно произвел сослуживец Магасумова, когда проверял патроны в пистолете, а сам обвиняемый несколькими минутами ранее покинул место инцидента.