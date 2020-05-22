Обвиняемого в мошенничестве экс-главу НПО «Космос» выпустили из СИЗО

https://static.news.ru/photo/3986b342-9c44-11ea-998a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в мошенничестве на 17 млрд рублей бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков освобождён из-под ареста. Об этом рассказал его адвокат Руслан Коблев.

Юрист пояснил, что Черняков вышел на свободу по причине истечения сроков содержания под стражей и привлечения к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Предпринимателю было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2011-2012 годах он похитил 14 млрд рублей, которые были получены в кредит от Банка Москвы на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Ему также вменяется хищение около 3 млрд рублей со счетов НПО «Космос».

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, бизнесмен в 2011 году в рамках исполнения инвестконтракта заключил соглашение на строительство комплекса Академии дзюдо России с администрацией Звенигорода и Национальным союзом ветеранов дзюдо. В рамках соглашения он получил более 28 млн рублей, но строительство не завершил и подделал акты о приёмке выполненных работ.

Черняков от расследования скрылся и был объявлен в международный розыск. В конце декабря 2017 года его задержали в Польше. Как писал NEWS.ru, Варшава экстрадировала в Россию беглого предпринимателя по запросу Генпрокуратуры.