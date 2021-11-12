«Обсуждать жизнь на Марсе»: что известно о новом БАДе от коронавируса

В Минобороны РФ объявили, что создали биологически активную добавку (БАД), которая способна снизить концентрацию инфекции COVID-19 у больного в 16 раз. Военные утверждают, что эксперименты показали эффективность препарата, а свидетельство о государственной регистрации уже получено. Пока об этом БАДе известно немного, однако эксперты скорее относятся к нему скептически и призывают лечить коронавирус традиционными способами.



О разработке препарата учёными 27-го Научного центра Минобороны Российской Федерации объявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз, — рассказал Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, БАДы снижают воздействие COVID-19 на человеческий организм, в результате чего болезнь протекает с меньшими осложнениями. Основные ингредиенты «КовБАД»: эхинацея, экстракт аронии, гидролизат тихоокеанского кальмара, фукоидан, а также иные вещества природного происхождения, повышающие противовирусную защиту организма.

Оперативно получить более подробную информацию в 27-м НЦ Минобороны не получилось — в центре NEWS.ru заявили, что не уполномочены давать комментарии, и предложили обратиться в пресс-службу министерства. Однако о «КовБАД» в прессе высказался врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, к препарату стоит относиться как к профилактике, а не как к лечению. По словам Кондрахина, в таких добавках содержится 30% действующего вещества, в то время как в лекарствах — 100%.

Это добавки к пище, позволяющие увеличить активность организма, добавить в организм не хватающих ему свойств, например, витамин D3, селен, магний. Это все БАДы. Эффективность они должны были показать, туда много хороших веществ добавили, которые помогают побороть вирус при первичном ответе, но это не лечение, а профилактика возможных изменений в организме, снижение вероятности зацепиться вирусу за организм, носоглотку, — сказал Кондрахин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фармаколог добавил, что если говорить об упомянутой генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым госрегистрации, то БАДы регистрируются без серьёзных клинических испытаний, так как по определению выполняют в ходе лечения функцию дополнительного компонента.

Доктор медицинских наук Василий Власов в беседе с NEWS.ru высказался о «КовБАДе» гораздо более категорично. По его словам, Андрей Кондрахин пытается быть дипломатичным.

Весь мир пытается найти средства для борьбы с эпидемией. Серьёзные люди заняты разработкой вакцин, противовирусных и иных лекарств, в первую очередь создаваемых для противодействия тяжёлому течению инфекции. Увы, некоторые люди в России обратились к странным приёмам, один из таких — разработка БАДов к пище. Причём это ключевой момент: по закону нет никаких просто БАДов, а только к пище. Привлекательность этих препаратов в том, что не нужно доказывать эффективность клиническими испытаниями. Достаточно просто по заявке получить разрешение на продажу Роспотребнадзора и сразу можно получать прибыль. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

По словам Власова, с точки зрения науки обсуждать в «КовБАД» нечего, так как польза его не доказана, кроме «пользы обогащения карманов его создателей». Доктор медицинских наук добавил, что разрешения на продажу БАДов нельзя оспорить третьим лицам, поэтому сделать ничего в этой ситуации нельзя.

Экс-глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с NEWS.ru заявил, что обсуждать «КовБАД» это «примерно то же самое, что обсуждать наличие или отсутствие жизни на Марсе».

По американскому определению, чтобы избежать юридического преследования за обманчивые надежды и ожидания, БАД — это продукт, не созданный ни для диагностики, ни для профилактики, ни для лечения какой-либо болезни. То, что учёные 27-го Научного центра Минобороны что-то создали, ну, послушайте, всё же понятно. Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

На момент публикации материала ответ от пресс-службы Министерства обороны РФ в редакцию не пришёл.