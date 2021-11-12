«Не лечение, а профилактика»: фармаколог о нужности БАД для борьбы с COVID
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:50, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Разработанная российскими военными биологически активная добавка «КовБАД» не может лечить от коронавируса, а лишь помогает в профилактике болезни. В таких добавках содержится 30% действующего вещества, в то время как в лекарствах — 100%, объяснил Lenta.ru клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Это добавки к пище, позволяющие увеличить активность организма, добавить в организм не хватающих ему свойств, например витамин D3, селен, магний. Это все БАДы. Эффективность они должны были показать, туда много хороших веществ добавили, которые помогают побороть вирус при первичном ответе, но это не лечение, а профилактика возможных изменений в организме, снижение вероятности зацепиться вирусу за организм, носоглотку, — сказал фармаколог.
Он добавил, что БАДы регистрируются без серьёзных клинических испытаний и могут быть дополнительным компонентом при лечении.
Ранее учёные 27-го Центрального научно-исследовательского институт Минобороны создали биологически активную добавку «КовБАД». Основными ингредиентами БАДов, разрабатываемых в 27-м ЦНИИ, являются экстракты аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизат кальмара и прочие вещества животного происхождения, повышающие противовирусную защиту человека.