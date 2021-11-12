«Не лечение, а профилактика»: фармаколог о нужности БАД для борьбы с COVID

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За отказ от прививки от коронавируса россияне рискуют получить административный штраф, так как для уголовного наказания это слишком незначительное нарушение. В разговоре с Lenta.ru юрист, директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов предположил, что сумма штрафа составит примерно пять тысяч рублей.

Я не думаю, что за это будет уголовное наказание — это просто бессмысленно, это не настолько значительное нарушение, — пояснил Юсуфов. По словам юриста, в данном случае возможно применение п....