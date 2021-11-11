Военные создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме

Уникальную биологически активную добавку «КовБАД» создали учёные 27-го Центрального научно-исследовательского институт Минобороны. Она способна снижать концентрацию COVID-19 в организме больного в 16 раз. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам военного, после проведённой оценки эффективности БАДов в отношении COVID-19 на одну из добавок было получено свидетельство о госрегистрации.

Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями, — сказал Кириллов.

Основными ингредиентами БАДов, разрабатываемых в 27-м ЦНИИ, являются экстракты аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизат кальмара и прочие вещества животного происхождения, повышающие противовирусную защиту человека.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в РФ разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса.

Также известно, что в России проходят исследования препараты, которые можно использовать для помощи пациентам с COVID-19. В частности, препарат «МИР-19» от ФМБА уже прошёл вторую фазу испытаний. Это этиотропный препарат, по сути, антидот вируса, его действие основано на механизме интерференции РНК.

При этом на сегодня самым надёжным способом защиты остаётся вакцинация от коронавируса.