Гинцбург рассказал о подавляющем размножение COVID лекарстве

Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи в настоящее время работают над созданием препарата, который будет подавлять размножение коронавируса в организме. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель научного учреждения Александр Гинцбург. По его словам, это лекарство поможет лечить больных с тяжёлой стадией COVID-19.

Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии, — объяснил Гинцбург.

При этом глава научного центра отметил, что не может гарантировать получения положительных результатов разработок в течение нескольких месяцев, поскольку на создание подобного препарата нужно достаточно много времени.

Ранее Гинцбург рассказал, чем заменят «Спутник V». По его словам, в ходе исследований назальной вакцины от COVID-19 будет решаться вопрос об использовании её вместо прививки.