Доктор Власов объяснил смерть от COVID-19 привитых пациентов в Петербурге

Смертельные случаи и тяжёлое течение болезни будет случаться у малого числа людей, даже если они вакцинированы. Об этом NEWS.ru заявил доктор медицинских наук Василий Власов.

По словам эксперта, подобное не должно быть причиной не делать прививку, так как вероятность умереть у вакцинированных всё равно намного ниже. К тому же, если пациент заразился после вакцинации, болезнь у него, как правило, всё равно протекает в более лёгкой форме.

Защита у современных вакцин очень неплохая, — резюмировал Власов.

По словам эксперта, каждое сообщение о смерти привитых пациентов вызывает много вопросов так как в России целенаправленно должным образом не регистрируются случаи заболеваний и осложнений после вакцинации.

Наиболее полное исследование сделано специалистами из Аргентины. Это смешно — вакцина российская, а исследование аргентинское, — заявил Власов.

Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что они зафиксировали случаи, когда пациенты, прошедшие полный курс вакцинации, умирали от COVID-19. Умершие страдали тяжёлыми сопутствующими патологиями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и рак .