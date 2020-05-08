Общественники одобрили идею властей обеспечить бездомных временным жильём

https://static.news.ru/photo/4f4dc3fa-9122-11ea-a5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поручение правительства главам регионов обеспечить бездомных россиян жильём на время пандемии — серьёзный вклад в борьбу с коронавирусом. Многим людям это позволит избежать болезни, а значит, сохранить здоровье и жизнь, считает руководитель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно создавать дополнительные временные приюты в городах-миллионниках.

Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда. При этом среди бездомных людей много пожилых и много людей с ослабленным иммунитетом, — цитирует Свердлина ТАСС.

По данным на 8 мая, в России официально зарегистрировано около 187,9 тысячи случаев инфицирования, скончались более 1,7 тысячи человек, исцелились свыше 26,6 тысячи пациентов.

В целом в мире уже более 3,8 млн заразившихся, из них 269 тысяч человек погибли, более 1,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что бездомных россиян на период эпидемии коронавируса разместят в социальных приютах. Соответствующее поручение главы регионов получили от замглавы правительства Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.